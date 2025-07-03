«Пока не может говорить». Владелец «Тайгана» Зубков готовится к операции

Пострадавший от нападения льва владелец крупнейшего крымского сафари-парка проходит лечение в одной из лучших больниц Краснодара. Состояние мужчины заметно улучшилось, однако о выписке говорить еще рано. Пациента готовят к очередной операции на шее, так как к нему до сих пор не вернулась речь. Подробности — в нашем материале.
Отразил «удар».
Страшная новость об инциденте в «Тайгане» облетела всю Россию. Во время вечернего кормления один из львов набросился на владельца сафари-парка. Олег Зубков случайно оказался на пути у хищника, но смог вовремя отреагировать на нападение. Он схватил животное за клыки, а находящаяся рядом помощница Татьяна Алексагина помогла отогнать льва. Зубкова оперативно доставили в больницу. Врачи сразу сделали операцию и подключили пациента к аппарату ИВЛ.
После того, как состояние мужчины стабилизировали, было принято решение доставить его к краснодарскую больницу. Его транспортировали в медицинскую организацию на реанимобиле службы санитарной авиации «Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи».
24 июля известный пульмонолог Владимир Порханов провел операцию. Он откачал воздух, поступающий в грудную полость через небольшое повреждение, и нормализовал давление. Также у Зубкова была серьезно задета трахея. По этой причине владельцу «Тайгана» сейчас тяжело разговаривать, поэтому он общается с врачами, родственниками и коллегами в письменной форме.
О выписке говорить рано.
Состояние Олега Зубкова вызвало массу переживаний. Тревожные новости о серьезной травме, полученной во время нападения хищника, создавали панику. Однако сотрудница «Тайгана» Татьяна Алексагина, находящаяся в тот роковой вечер рядом с начальником, поделилась хорошими новостями. Женщина рассказала «КП-Крым», что состояние Зубкова стабильное. В настоящее время пострадавший проходит антибактериальную терапию. Это необходимо для того, чтобы защитить пациента от последствий трупного яда. Хищники едят сырое мясо, а это значит, что под из когтями может жить инфекция. Делать маникюр львам не принято, поэтому врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления Олега Зубкова.
Пострадавший от нападения льва уже ходит по палате, к нему вернулся аппетит. Говорить о выписке пока рано, но родные и коллеги уже мечтают увидеть Зубкова в строю. Недавно он вышел на связь и поблагодарил всех неравнодушных за переживания.
«Дорогие друзья! Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку! Я скоро буду опять в строю, с вами и со своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня! С любовью и уважением ко всем, ваш Олег Зубков!», — написал владелец «Тайгана».
Тем временем стало известно, что льва не будут изолировать. Решение оставить животное в саванне принял сам Зубков.