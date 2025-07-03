«Пока не может говорить». Владелец «Тайгана» Зубков готовится к операции

Состояние Олега Зубкова вызвало массу переживаний. Тревожные новости о серьезной травме, полученной во время нападения хищника, создавали панику. Однако сотрудница «Тайгана» Татьяна Алексагина, находящаяся в тот роковой вечер рядом с начальником, поделилась хорошими новостями. Женщина рассказала «КП-Крым», что состояние Зубкова стабильное. В настоящее время пострадавший проходит антибактериальную терапию. Это необходимо для того, чтобы защитить пациента от последствий трупного яда. Хищники едят сырое мясо, а это значит, что под из когтями может жить инфекция. Делать маникюр львам не принято, поэтому врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления Олега Зубкова.