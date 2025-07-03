Нитриты азота, фенолы, соединения железа и меди: стало известно, чем богаты воды реки Кубань в районе Краснодара

Состояние воды в реке Кубань в районе Краснодара незначительно улучшилось в 2024 году. Из категории «грязная» она перешла в категорию «загрязненная». Такие данные представил Росгидромет в обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ по итогам прошлого года.
Согласно представленной информации, в 2024 году, также, как и в предыдущие годы, в воде реки регистрировали многократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) соединений железа и меди, нитритного азота, легко окисляемых органических веществ и фенолов.
«В течение последних трех лет наблюдается рост содержания нитритного азота в створе 24,5 км ниже города», — говорится в отчете.
Нитриты — одни из самых вредных соединений азота. В воду они попадают, в том числе, из-за деятельности промышленных предприятий.
В 2024 году специалисты зарегистрировали пять случаев, когда концентрация нитритных азотов в воде превышала 10−21 ПДК.
В районе Кропоткина воды реки Кубань в 2024 году характеризовались как «грязные». А в Армавире состояние воды ухудшилось с «загрязненной» до «грязной».
При этом на участке Карачаевск — Черкесск Кубань считается «условно чистой» до «слабо загрязненной». В районе Невинномыска качество воды незначительно ухудшилось до «загрязненной». А на участке Невинномысск — Темрюк в воду уже попадают железо и медь, концентрация которых в разы превышает ПДК. На участке Армавир — станице Ладожская в воде Кубани уже регистрировались сульфаты и нефтепродукты.
Притоки реки Кубань в 2024 году оценивались специалисты как «загрязненные» и «слабо загрязненные» (река Большой Зеленчук в районе Невинномысска и река Пшиш выше Хадышенска). Условно чистыми можно считать реки Малый Зеленчук и Большой Зеленчук в районе станицы Зеленчукская. Специалисты Росгидромета отметили улучшение состояния рек Уруп, Лаба и Пшеха. А вот река Белая ниже Майкопа, река Пшеха выше Апшеронска, река Пшиш в районе хутора Фокин и река Псекупс в районе Горячего Ключа незначительно, но ухудшились.