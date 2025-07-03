Нитриты азота, фенолы, соединения железа и меди: стало известно, чем богаты воды реки Кубань в районе Краснодара

При этом на участке Карачаевск — Черкесск Кубань считается «условно чистой» до «слабо загрязненной». В районе Невинномыска качество воды незначительно ухудшилось до «загрязненной». А на участке Невинномысск — Темрюк в воду уже попадают железо и медь, концентрация которых в разы превышает ПДК. На участке Армавир — станице Ладожская в воде Кубани уже регистрировались сульфаты и нефтепродукты.