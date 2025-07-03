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На Крымском мосту продолжает расти очередь — сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым. На Крымском мосту в четверг днем продолжает расти очередь, с обеих сторон ждут проезда более 550 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра, тогда у моста находились три десятка машин. Спустя два часа со стороны Краснодарского края в заторе было уже 122 авто, а к полудню очередь выросла до 260 автомобилей.

«По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 224 транспортных средства. Время ожидания около часа. Из Керчи проезда ожидают 330 автомобилей», — говорится в сообщении.

На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.