На Крымском мосту продолжает расти очередь — сколько ждать проезда

Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра, тогда у моста находились три десятка машин. Спустя два часа со стороны Краснодарского края в заторе было уже 122 авто, а к полудню очередь выросла до 260 автомобилей.
«По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 224 транспортных средства. Время ожидания около часа. Из Керчи проезда ожидают 330 автомобилей», — говорится в сообщении.
На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.