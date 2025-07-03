На Крымском мосту продолжает расти очередь — сколько ждать проезда

Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра, тогда у моста находились три десятка машин. Спустя два часа со стороны Краснодарского края в заторе было уже 122 авто, а к полудню очередь выросла до 260 автомобилей.