Еще 10 перекрестков Нижнего Новгорода оснастят светофорами с «интеллектом»

«С 19 июля планируется ввести одностороннее движение транспорта на участке ул. Тимирязева — от ул. Кулибина до пл. Лядова (в направлении площади). Это решение позволит убрать проезд на ул. Тимирязева с Окского съезда и пл. Лядова, что увеличит пропускную способность перекрестков с пр. Гагарина и Окским съездом. Что изменится? С Окского съезда на площадь Лядова будут три прямых полосы — меньше перестроений и заторов. Исключены помехи для транспорта, выезжающего на площадь с проспекта Гагарина. Водителям, которым нужно на ул. Тимирязева, могут повернуть с пл. Лядова на ул. Белинского, а дальше выбрать маршрут через улицы Кулибина, Пушкина, Студеную, Невзоровых и Тверскую, Ломоносова», — пояснил Дмитрий Мацкевич, подчеркнув, что изменения направлены на увеличение безопасности движения и снижение загруженности перекрестков. В рамках новой схемы движения на площади Лядова уже установлены направляющие островки, так называемые «успокоители» потока.