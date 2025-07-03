Еще 10 перекрестков Нижнего Новгорода оснастят светофорами с «интеллектом»

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на ведущего инженера МКУ «Центр организации дорожного движения» Дмитрия Мацкевича.
«Модернизация включает не только полную замену оборудования, но и подключение светофоров к интеллектуальной транспортной системе (ИТС). Это позволит динамически управлять потоками транспорта, сокращая заторы и повышая пропускную способность дорог. Кроме того, все обновляемые объекты получат новую подземную электропроводку, современные опоры, улучшенные светофоры, видимые в любую погоду, а в некоторых местах — светодиодные дублирующие ленты, помогающие водителям заранее видеть сигналы», — рассказал Дмитрий Мацкевич, отметив, что в целом светофорное обновление в этом году выполнено на 40%.
Он также отметил, что в ряде мест вместе с модернизаций светофорных объектов будет изменена организация дорожного движения для создания более комфортного и, главное, безопасного проезда. В качестве примера он привел перекресток пл. Лядова и ул. Тимирязева.
«С 19 июля планируется ввести одностороннее движение транспорта на участке ул. Тимирязева — от ул. Кулибина до пл. Лядова (в направлении площади). Это решение позволит убрать проезд на ул. Тимирязева с Окского съезда и пл. Лядова, что увеличит пропускную способность перекрестков с пр. Гагарина и Окским съездом. Что изменится? С Окского съезда на площадь Лядова будут три прямых полосы — меньше перестроений и заторов. Исключены помехи для транспорта, выезжающего на площадь с проспекта Гагарина. Водителям, которым нужно на ул. Тимирязева, могут повернуть с пл. Лядова на ул. Белинского, а дальше выбрать маршрут через улицы Кулибина, Пушкина, Студеную, Невзоровых и Тверскую, Ломоносова», — пояснил Дмитрий Мацкевич, подчеркнув, что изменения направлены на увеличение безопасности движения и снижение загруженности перекрестков. В рамках новой схемы движения на площади Лядова уже установлены направляющие островки, так называемые «успокоители» потока.
Внедрение умных светофоров и новых схем движения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» призвано сделать дорожную систему Нижнего Новгорода более безопасной, удобной и эффективной.
Напомним, ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что за четыре года в городе модернизировали более 90 светофорных объектов по нацпроекту.
Ремонт автомобильных дорог в Нижнем Новгороде проводится в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.