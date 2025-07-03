3 июля в Калининградской области может стать самым жарким с августа 2023-го — синоптики

«Ещё в 11:00 метеостанция Железнодорожного зафиксировала +31,3°С — побит суточный рекорд. В Калининграде было +30,2°С, а вот на западе (Балтийск) температура ещё полтора часа назад упала до +23,5°С. По востоку региона (Черняховск, Гусев, Железнодорожный, Озерск, Нестеров) модели ожидают до +34…+35°С в обед — столь высокие отметки последний раз отмечались 15—16 августа 2023 года», — говорится в сообщении.