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3 июля в Калининградской области может стать самым жарким с августа 2023-го — синоптики

Уже в 11:00 в Железнодорожном зафиксировали температуру +31,3.

Сейчас в Ричмонде: +26° 0 м/с 79% 756 мм рт. ст. +23°
Источник: Клопс.ru

Четверг, 3 июля, в регионе может стать самым жарким с августа 2023-го. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Ещё в 11:00 метеостанция Железнодорожного зафиксировала +31,3°С — побит суточный рекорд. В Калининграде было +30,2°С, а вот на западе (Балтийск) температура ещё полтора часа назад упала до +23,5°С. По востоку региона (Черняховск, Гусев, Железнодорожный, Озерск, Нестеров) модели ожидают до +34…+35°С в обед — столь высокие отметки последний раз отмечались 15—16 августа 2023 года», — говорится в сообщении.

В Калининградской области в среду, 2 июля, оказались побиты два температурных рекорда.