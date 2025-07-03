3 июля в Калининградской области может стать самым жарким с августа 2023-го — синоптики

Четверг, 3 июля, в регионе может стать самым жарким с августа 2023-го. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«Ещё в 11:00 метеостанция Железнодорожного зафиксировала +31,3°С — побит суточный рекорд. В Калининграде было +30,2°С, а вот на западе (Балтийск) температура ещё полтора часа назад упала до +23,5°С. По востоку региона (Черняховск, Гусев, Железнодорожный, Озерск, Нестеров) модели ожидают до +34…+35°С в обед — столь высокие отметки последний раз отмечались
В Калининградской области в среду, 2 июля, оказались побиты два температурных рекорда.