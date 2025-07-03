Омские медучреждения предложили 322 целевых места для будущих врачей и медсестер

Минздрав Омской области объявил набор на целевое обучение в медицинские вузы и колледжи. Учреждения региона готовы заключить 322 договора, обеспечивающих бесплатное образование и последующее трудоустройство. Об этом 3 июля сообщил канал t.me/minzdrav_55.
В ОмГМУ примут 218 целевиков: выделены 91 место по программам специалитета на четырех факультетах и 127 мест в ординатуре по 40 специальностям. Медицинские колледжи предложили абитуриентам 104 места по направлениям «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Стоматология ортопедическая».
Сроки подачи заявок различаются в зависимости от формы поступления: до 15 июля для внутренних испытаний ОмГМУ, до 25 июля для поступающих по результатам ЕГЭ, до 9 августа для ординатуры и колледжей.
«Своих будущих коллег очень ждут врачи городской детской клинической больницы № 3, клинического кардиологического диспансера, больниц скорой медицинской помощи № 1 и 2, Тарской, Москаленской ЦРБ и многих других медучреждений региона», — рассказали в пресс-службе Минздрава.
Все актуальные предложения размещены на платформе «Работа России».
Отметим, целевое обучение позволяет студентам заранее познакомиться с коллективом и пройти практику на будущем рабочем месте.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местный травматолог получил благодарность от военных за лечение бойцов СВО.