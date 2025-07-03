В Самарской области начался конкурс грантов на реализацию туристических проектов

В Самарской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов на реализацию туристических проектов. Принять участие в нем могут представители малого и среднего бизнеса. Конкурс проводит региональное министерство туризма по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
«Качество отдыха напрямую зависит от клиентского сервиса. Наша цель — создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии», — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
Заявки на участие принимаются до 2 августа. Предельный размер гранта — 7,5 млн рублей.
Победители конкурса смогут направить средства гранта на создание или благоустройство пляжей, спортивных и детских площадок, туристических маршрутов, создание условий для приема туристов с ограниченными физическими возможностями, в том числе — приобретение специального оборудования для оснащения гостиниц.
Важными условиями является софинансирование со стороны участника не менее 50% от суммы гранта, а также наличие материально-технической базы для реализации проекта.
«Поддержка бизнеса в сфере туризма является одним из главных направлений работы нашего министерства. Участие в конкурсе на получение грантов стимулирует инвесторов вкладывать средства в инфраструктурные проекты, создавать новые маршруты и улучшать условия пребывания на объектах», — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Со сроками проведения конкурса, критериями и условиями участия можно ознакомиться на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки по ссылке:
Контактные данные для получения подробной информации: (846) 214−71−98, 214−72−02.
Получить консультацию по действующим инструментам поддержки предприниматели также могут, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области, по телефону «горячей линии» 8−800−300−63−63, или на сайте mybiz63.ru.
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