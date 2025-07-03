Мишустин: кабмин будет создавать условия для роста числа многодетных семей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правительство РФ будет создавать условия, чтобы в России становилось больше многодетных семей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в четверг Мишустин рассказал о разработке законопроекта, который предусматривает различные социальные гарантии и льготы для российских матерей-героинь.
«Весь этот комплекс мер — еще одна возможность выразить признательность многодетным за все, что они делают. И продолжим создавать условия, чтобы таких семей в нашей стране было как можно больше», — подчеркнул председатель правительства.