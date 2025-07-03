В Госдуме предложили штрафовать за использование англицизмов на телевидении

«Обязательным языком межнационального общения в нашей стране, конечно, должен оставаться русский. И по крайней мере в его официальном использовании — в документах, на ТВ — мы можем контролировать его чистоту, установив штрафы, скажем, за иностранные слова, у которых есть русские слова общего потребления. В быту, пожалуйста, хоть совсем перейдите на английский, а в общественном поле, будьте добры, переходите на государственный язык», — сказал Журавлев РИА Новости.