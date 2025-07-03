В Госдуме предложили штрафовать за использование англицизмов на телевидении

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина») предложил ввести штрафы за использование на телевидении и в документах иностранных слов, которые имеют аналоги в русском языке.
«Обязательным языком межнационального общения в нашей стране, конечно, должен оставаться русский. И по крайней мере в его официальном использовании — в документах, на ТВ — мы можем контролировать его чистоту, установив штрафы, скажем, за иностранные слова, у которых есть русские слова общего потребления. В быту, пожалуйста, хоть совсем перейдите на английский, а в общественном поле, будьте добры, переходите на государственный язык», — сказал Журавлев РИА Новости.
По мнению депутата, после распада Советского Союза в России случилось засилье англицизмов, он отметил, что заменять ими стали и понятия, которые давно уже есть и в русском языке.
«Все эти эйчары, менеджеры и клинеры долгое время считались более модными, чем просто уборщики, продавцы и работники отдела кадров. В самолетах, даже на внутренних авиалиниях объявления на английском — для кого? Лучше бы дополнительно сообщали об отправлении рейса на национальных языках», — подчеркнул парламентарий.