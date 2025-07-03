Разработан проект, уравнивающий в льготах матерей-героинь с Героями труда

«Как отмечал президент (РФ Владимир Путин — прим.), вырастить детей — это огромный труд, и надо распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание “Мать-героиня”. Речь идет о тех, кто родил и воспитал десять и более детишек. Чтобы повысить их социальную защиту, правительством разработан соответствующий законопроект», — сообщил Мишустин.