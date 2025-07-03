К выходным жара в Ростовской области достигнет +35 градусов

5 и 6 июля дневная температура воздуха в среднем будет находиться в пределах +25−33 градусов. Иногда, как уже было сказано, столбики термометров могут подниматься до +35 градусов. По ночам будет от +15 до +21, в ночь с воскресенья на понедельник по северу области — до +13 градусов.