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К выходным жара в Ростовской области достигнет +35 градусов

Жара и дожди ожидаются в Ростовской области на выходных 5 и 6 июля.

Сейчас в Ричмонде: +26° 0 м/с 79% 756 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

На этой неделе в Ростовской области будет постепенно усиливаться жара, поэтому к выходным местами ожидается до +35 градусов. Об этом можно судить по прогнозу на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

5 и 6 июля дневная температура воздуха в среднем будет находиться в пределах +25−33 градусов. Иногда, как уже было сказано, столбики термометров могут подниматься до +35 градусов. По ночам будет от +15 до +21, в ночь с воскресенья на понедельник по северу области — до +13 градусов.

Также вместе с жарой на предстоящих выходных возможны кратковременные дожди с грозами и ветром до 14 м/с.