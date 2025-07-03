В Перми ищут дом молодому коту Суслику с раздвоенным носиком

Управляющая приютом Дарья рассказывает, что неизвестно, как кот получил травму, врачи предположили, что он мог, например, напороться на острый край листа профнастила. Рана практически полностью разрезала нос Суслика, но никак не мешает ему жить, говорит Дарья: «Можно сделать операцию, но лишь ради эстетики, потому что котик абсолютно здоров, никаких выделений нет, рана полностью зажила. И внешность у Суслика — очень необычная».