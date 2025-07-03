В Перми ищут дом молодому коту Суслику с раздвоенным носиком

В приют «Счастливый хвост» поступил молодой котик с раздвоенным носиком. Малыша назвали Суслик — он юркий, маленький и активный.
Управляющая приютом Дарья рассказывает, что неизвестно, как кот получил травму, врачи предположили, что он мог, например, напороться на острый край листа профнастила. Рана практически полностью разрезала нос Суслика, но никак не мешает ему жить, говорит Дарья: «Можно сделать операцию, но лишь ради эстетики, потому что котик абсолютно здоров, никаких выделений нет, рана полностью зажила. И внешность у Суслика — очень необычная».
Суслику всего 10 месяцев, он совсем еще ребенок. Котик обожает людей, любого входящего в комнату сразу обмяукивает и настойчиво просится на ручки. Любит залезать на плечи и там долго сидеть. Дружит Суслик только со своей сестрой Снежаной, к другим котам относится с подозрением.
В «Счастливом хвосте» очень хотят поскорее найти дом молодому котику. Подробности — здесь.