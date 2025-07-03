Ростовчанам рассказали, как поступать при отключении электроэнергии

Отключения электроэнергии случаются периодически по различным причинам: плановые профилактические работы, аварии на линиях электропередачи, задержки с оплатой счетов или резкий скачок нагрузки на энергосистему. Специалисты компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону» разъяснили, как гражданам и организациям подготовиться к возможному прекращению электроснабжения и как поступать в зависимости от конкретной ситуации.