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Ростовчанам рассказали, как поступать при отключении электроэнергии

Гарантирующий поставщик дал рекомендации как вести себя в разных ситуациях.

Источник: Комсомольская правда

Отключения электроэнергии случаются периодически по различным причинам: плановые профилактические работы, аварии на линиях электропередачи, задержки с оплатой счетов или резкий скачок нагрузки на энергосистему. Специалисты компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону» разъяснили, как гражданам и организациям подготовиться к возможному прекращению электроснабжения и как поступать в зависимости от конкретной ситуации.

Плановые отключения.

Такие отключения проводятся сетевыми организациями для обслуживания и ремонта оборудования. Узнать о них заранее можно на официальных сайтах: ПАО «Россети Юг», АО «Донэнерго». Также информацию можно получить в управляющей компании или обслуживающей организации многоквартирного дома.

Аварийные отключения.

Отсутствие электроэнергии иногда вызвано авариями, такими как неисправности на подстанциях. В подобных ситуациях для получения актуальной информации рекомендуется обратиться на горячую линию сетевой организации.

В ПАО «Россети Юг» — телефон 88002200220;

В АО «Донэнерго» — телефон 88002220550.

Отключения из-за задолженности.

Еще одна причина отключения света — наличие задолженности. Чтобы избежать ограничений, абонентам необходимо передавать показания счетчика до 25-го числа текущего месяца, а также оплачивать счета за электричество до 10-го числа следующего месяца. Узнать информацию о наличии долга можно на сайте гарантирующего поставщика, в личном кабинете или мобильном приложении.

Чтобы избежать отключения электроэнергии из-за задолженности, предприниматели и юридические лица должны своевременно исполнять условия договора с гарантирующим поставщиком, включая своевременную оплату коммунальных услуг.

Ограничения в летний период.

В периоды аномальной жары, сопровождающиеся значительным ростом энергопотребления, может временно ограничиваться подача электроэнергии. Подобные меры предпринимаются по графику, установленному системным оператором единой энергетической системы, чтобы предупредить возникновение серьёзных аварийных ситуаций в условиях экстремальных погодных условий. Ознакомиться с графиками можно на сайтах: ПАО «Россети Юг», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и АО «Донэнерго».

Чтобы уменьшить риск отключений в жаркую погоду, рекомендуется сократить одновременное использование мощных электроприборов. Социальным учреждениям и бизнесу желательно заблаговременно обзавестись резервными источниками питания (генераторами или ИБП) и подключить жизненно важное оборудование к отдельной линии. Также социальным объектам стоит заранее оформить акт согласования технологической и аварийной брони электроснабжения.