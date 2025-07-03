Ростовчанам рассказали, как поступать при отключении электроэнергии

Отключения электроэнергии случаются периодически по различным причинам: плановые профилактические работы, аварии на линиях электропередачи, задержки с оплатой счетов или резкий скачок нагрузки на энергосистему. Специалисты компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону» разъяснили, как гражданам и организациям подготовиться к возможному прекращению электроснабжения и как поступать в зависимости от конкретной ситуации.
Плановые отключения.
Такие отключения проводятся сетевыми организациями для обслуживания и ремонта оборудования. Узнать о них заранее можно на официальных сайтах: ПАО «Россети Юг», АО «Донэнерго». Также информацию можно получить в управляющей компании или обслуживающей организации многоквартирного дома.
Аварийные отключения.
Отсутствие электроэнергии иногда вызвано авариями, такими как неисправности на подстанциях. В подобных ситуациях для получения актуальной информации рекомендуется обратиться на горячую линию сетевой организации.
В ПАО «Россети Юг» — телефон 88002200220;
В АО «Донэнерго» — телефон 88002220550.
Отключения из-за задолженности.
Еще одна причина отключения света — наличие задолженности. Чтобы избежать ограничений, абонентам необходимо передавать показания счетчика до 25-го числа текущего месяца, а также оплачивать счета за электричество до 10-го числа следующего месяца. Узнать информацию о наличии долга можно на сайте гарантирующего поставщика, в личном кабинете или мобильном приложении.
Чтобы избежать отключения электроэнергии из-за задолженности, предприниматели и юридические лица должны своевременно исполнять условия договора с гарантирующим поставщиком, включая своевременную оплату коммунальных услуг.
Ограничения в летний период.
В периоды аномальной жары, сопровождающиеся значительным ростом энергопотребления, может временно ограничиваться подача электроэнергии. Подобные меры предпринимаются по графику, установленному системным оператором единой энергетической системы, чтобы предупредить возникновение серьёзных аварийных ситуаций в условиях экстремальных погодных условий. Ознакомиться с графиками можно на сайтах: ПАО «Россети Юг», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и АО «Донэнерго».
Чтобы уменьшить риск отключений в жаркую погоду, рекомендуется сократить одновременное использование мощных электроприборов. Социальным учреждениям и бизнесу желательно заблаговременно обзавестись резервными источниками питания (генераторами или ИБП) и подключить жизненно важное оборудование к отдельной линии. Также социальным объектам стоит заранее оформить акт согласования технологической и аварийной брони электроснабжения.