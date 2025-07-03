Бывшему полицейскому из Башкирии за крупную взятку светит 12 лет «строгача»

Помимо лишения свободы, прокуратура требует назначить штраф в размере почти 13 миллионов рублей и запретить занимать должности в правоохранительных органах в течение 12 лет. Ранее по инициативе надзорного ведомства обвиняемый был уволен из органов за утрату доверия, а с него взыскано более 11 млн рублей незаконных доходов.