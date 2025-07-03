Бывшему полицейскому из Башкирии за крупную взятку светит 12 лет «строгача»

В Башкирии в Мелеузовском районном суде состоялись прения по делу против бывшего заместителя начальника отдела МВД муниципалитета. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, государственный обвинитель запросил для подсудимого 12 лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.
Согласно версии следствия, в период с 2014 по 2018 год экс-полицейский систематически получил от предпринимателя 2,5 миллиона рублей. Взамен он обеспечивал покровительство незаконной деятельности по демонтажу и продаже списанных металлических трубопроводов на территории района.
Помимо лишения свободы, прокуратура требует назначить штраф в размере почти 13 миллионов рублей и запретить занимать должности в правоохранительных органах в течение 12 лет. Ранее по инициативе надзорного ведомства обвиняемый был уволен из органов за утрату доверия, а с него взыскано более 11 млн рублей незаконных доходов.
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