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Бывшему полицейскому из Башкирии за крупную взятку светит 12 лет «строгача»

В Башкирии обвиняемому во взяточничестве экс-полицейскому грозит 12 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в Мелеузовском районном суде состоялись прения по делу против бывшего заместителя начальника отдела МВД муниципалитета. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, государственный обвинитель запросил для подсудимого 12 лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, в период с 2014 по 2018 год экс-полицейский систематически получил от предпринимателя 2,5 миллиона рублей. Взамен он обеспечивал покровительство незаконной деятельности по демонтажу и продаже списанных металлических трубопроводов на территории района.

Помимо лишения свободы, прокуратура требует назначить штраф в размере почти 13 миллионов рублей и запретить занимать должности в правоохранительных органах в течение 12 лет. Ранее по инициативе надзорного ведомства обвиняемый был уволен из органов за утрату доверия, а с него взыскано более 11 млн рублей незаконных доходов.

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