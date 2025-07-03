Подготовлена геодезическая сеть для накопительного кольца синхротрона СКИФ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Геодезическая служба Института ядерной физики СО РАН завершила создание геодезической сети, необходимой для сверхточного позиционирования магнитных элементов накопительного кольца строящегося синхротрона СКИФ. Решение этой задачи необходимо для достижения максимальной яркости синхротронного излучения, сообщила пресс-служба ИЯФ СО РАН.
Как отмечается в сообщении, проведенные специалистами института работы необходимы для того, чтобы максимально точно расположить магниты, удерживающие пучки электронов, курсирующие по накопительному кольцу ускорителя СКИФ. Для формирования максимально плотного потока частиц необходимо, чтобы оси рядом стоящих магнитов отклонялись от заданных значений не более, чем на 30 микрометров, что в три раза меньше толщины человеческого волоса.
«В России не реализовывались проекты ускорительно-накопительных комплексов такого масштаба со столь высокими требованиями к геометрическим параметрам. Для сравнения, при строительстве коллайдера ВЭПП-4М в ИЯФ СО РАН точность выставки магнитных элементов была около 200 мкм, а на СКИФе мы добиваемся 30 мкм», — заявил старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Андрей Полянский, чьи слова приводит пресс-служба института.
Достижение подобной точности позиционирования магнитов, как отметил Полянский, позволит СКИФу получать максимально яркие пучки синхротронного излучения, необходимые для проведения передовых научных исследований. В качестве первого шага для решения этой задачи ученые создали геодезическую сеть — нанесли набор из множества меток внутри накопительного кольца, позволяющие организовать пространственную связь всех частей комплекса.
Также ученые проводят аналогичные высокоточные замеры, необходимые для установки и сборки так называемых гирдеров, несущих конструкций, качество изготовления которых также сильно влияет на яркость синхротронного излучения. По словам специалистов ИЯФ СО РАН, сейчас они отрабатывают на прототипе гирдера разрабатываемые ими уникальные методы сборки, которые позволят позиционировать магнитные элементы с точностью порядка 30 мкм.
После завершения этих опытов данный подход будет использован для сборки всех гирдеров, которые затем будут перенесены в собранном состоянии в тоннель накопительного кольца и установлены внутри него в соответствии с проведенными ранее геодезическими замерами. Решение этой задачи станет одним из важных шагов на пути к запуску СКИФа и началу его работы.
О проекте «СКИФ».
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения 4 плюс, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.
Запуск синхротрона даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии и энергетике. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире. Единственный исполнитель по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для ЦКП «СКИФ» — Институт ядерной физики СО РАН.