Подготовлена геодезическая сеть для накопительного кольца синхротрона СКИФ

После завершения этих опытов данный подход будет использован для сборки всех гирдеров, которые затем будут перенесены в собранном состоянии в тоннель накопительного кольца и установлены внутри него в соответствии с проведенными ранее геодезическими замерами. Решение этой задачи станет одним из важных шагов на пути к запуску СКИФа и началу его работы.