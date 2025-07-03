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В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи пожаловались на отсутствие доступа к сайту «Вконтакте».

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой, пользователи не могут загрузить стартовую страницу, следует из данных Downdetector.

Так, число жалоб за последний час превысило 2,4 тысячи.

При попытке зайти в соцсеть высвечивается надпись: «Это страница временно недоступна. Попробуйте зайти позже».

Согласно данным Downdetector, самыми распространенными проблемами стали сбои в работе сайта и мобильного приложения. Больше всего жалоб поступило из Магаданской области и Санкт-Петербурга.