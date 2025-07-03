Омский «Авангард» начнет сезон КХЛ матчем против «Ак Барса» 8 сентября

«Это очень достойные соперники», «Тяжело, тяжело, опять Амур», «С нетерпением ждем начала сезона!!! Завтра все точно узнаем в календаре — весь сезон. Вперед, Авангард!!», «Самый опасный враг — это Амур», «Тяжелый календарь если честно. Сразу два топ клуба», — отреагировали подписчики.