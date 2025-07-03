Омский «Авангард» начнет сезон КХЛ матчем против «Ак Барса» 8 сентября

Омский ХК «Авангард» определил график стартовых матчей нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Открывающая игра пройдет 8 сентября против казанского «Ак Барса».
«Сохраняйте даты первых домашних матчей: 08.09 — vs “Ак Барс”, 11.09 — vs “Амур”, 13.09 — vs “Динамо”, — говорится в сообщении официального Телеграм-канала хоккейного клуба.
Все три встречи пройдут на домашней арене омского клуба. Когда состоятся следующие игры — станет известно уже завтра, 4 июля, в 15 часов по местному времени.
В ожидании старта нового сезона омские болельщики оставили более сотни комментариев в официальных соцсетях ХК.
«Это очень достойные соперники», «Тяжело, тяжело, опять Амур», «С нетерпением ждем начала сезона!!! Завтра все точно узнаем в календаре — весь сезон. Вперед, Авангард!!», «Самый опасный враг — это Амур», «Тяжелый календарь если честно. Сразу два топ клуба», — отреагировали подписчики.
Напомним, ранее «КП Омск» сообщила, что «Авангард» заключил однолетний контракт с Вячеславом Войновым — олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Стэнли.