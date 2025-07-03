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В озеро Сакское в Крыму сливали сточные воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым. Сточные воды из канализационных очистных сооружений города Саки в Крыму сливали в озеро Сакское. Об этом сообщает Росприроднадзор.

Источник: РИА "Новости"

Инспекторы совместно с прокуратурой установили, что нечистоты попадают в водоем с территории канализационных очистных сооружений города, которые находятся в ведении предприятия «Вода Крыма».

«Сброс осуществлялся через пластиковую трубу, выведенную в акваторию озера. Лабораторные анализы показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Экологический ущерб оценен в 1,39 млн рублей», — уточнили в Росприроднадзоре.

В адрес предприятия было направлено требование о добровольной компенсации вреда окружающей среде, однако оно было проигнорировано. В связи с этим ведомство подало иск в Арбитражный суд Крыма с целью принудительного взыскания ущерба.

Ранее на предмет загрязнения сточными водами проверяли реку Славянка в Симферополе. Анализ воды показал небольшое превышение допустимых норм загрязнения.

По итогам проверки установлено, что гибель рыбы в реке вызвана острой кислородной недостаточностью, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.