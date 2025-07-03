В озеро Сакское в Крыму сливали сточные воды

Инспекторы совместно с прокуратурой установили, что нечистоты попадают в водоем с территории канализационных очистных сооружений города, которые находятся в ведении предприятия «Вода Крыма».
«Сброс осуществлялся через пластиковую трубу, выведенную в акваторию озера. Лабораторные анализы показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Экологический ущерб оценен в 1,39 млн рублей», — уточнили в Росприроднадзоре.
В адрес предприятия было направлено требование о добровольной компенсации вреда окружающей среде, однако оно было проигнорировано. В связи с этим ведомство подало иск в Арбитражный суд Крыма с целью принудительного взыскания ущерба.
Ранее на предмет загрязнения сточными водами проверяли реку Славянка в Симферополе. Анализ воды показал небольшое превышение допустимых норм загрязнения.
По итогам проверки установлено, что гибель рыбы в реке вызвана острой кислородной недостаточностью, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.