Омичи заметили сбой в работе соцсети «ВКонтакте»

Омские пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщают о сбое в работе. У некоторых не получается открыть свои страницы, зайти в сообщества или отправить сообщения.
На экранах мониторах и в приложениях гаджетов сообщается, что страница, которую посещают, недоступна.
«Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже», — сообщается «ВКонтакте».
По данным детектора по отслеживанию сбоев «Сбой.РФ», насчитывается уже более 4 тысяч жалоб.
Ранее мы писали, что в Омске несколько дней не работал мобильный интернет. Омичи сообщали о сбое в районе Нефтяников.