Два рейса перенаправили в уфимский аэропорт из-за угрозы атак БПЛА

Сегодня, 3 июля, в международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима совершили вынужденную посадку два пассажирских самолета, следовавших в Казань. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Причиной стало закрытие воздушного пространства в Татарстане угрозы из-за атаки беспилотников. Среди рейсов, перенаправленных в уфимский аэропорт:
— Горно-Алтайск — Казань.
— Душанбе — Казань.
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