Пенсионерки со званием «Мать-героиня» будут получать ежемесячную надбавку

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россиянки, носящие звание «Мать-героиня», будут получать дополнительную выплату к пенсии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
На заседании правительства он рассказал о разработке законопроекта о распространении на матерей-героинь всех социальных гарантий, предусмотренных для Героев Труда.
«Каждая женщина со званием “Мать-героиня” одновременно с пенсией будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысячи рублей», — уточнил Мишустин.
По его словам, тем матерям-героиням, которые уже получают пенсию, надбавку за этот год выплатят в первом полугодии 2026-го.
Эта выплата также будет индексироваться ежегодно, добавил глава правительства.
Президент Владимир Путин учредил в России звание «Мать-героиня» в августе 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Для них также установлено единовременное поощрение в размере миллиона рублей.