Жители Кубани жалуются на сбой в работе ВК

Пользователи сообщают, что не могут зайти на личные страницы, открыть группы или отправить сообщения.
«Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже», — появляется на экране вместо привычного интерфейса.
Причины сбоя пока неизвестны — представители соцсети официальных заявлений не делали. Пользователи Кубани выражают недовольство в других мессенджерах и сетевых сообществах, отмечая, что сбой вызывает неудобства как для личного общения, так и для работы.
Проблемы с доступом к «ВКонтакте» также фиксируются и в других регионах России — жалобы поступают от Москвы до Дальнего Востока.