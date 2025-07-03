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Жители Кубани жалуются на сбой в работе ВК

Сегодня, 3 июля, жители Краснодарского края массово столкнулись с перебоями в работе соцсети и мессенджера «ВКонтакте».

Источник: Freepik

Пользователи сообщают, что не могут зайти на личные страницы, открыть группы или отправить сообщения.

«Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже», — появляется на экране вместо привычного интерфейса.

Причины сбоя пока неизвестны — представители соцсети официальных заявлений не делали. Пользователи Кубани выражают недовольство в других мессенджерах и сетевых сообществах, отмечая, что сбой вызывает неудобства как для личного общения, так и для работы.

Проблемы с доступом к «ВКонтакте» также фиксируются и в других регионах России — жалобы поступают от Москвы до Дальнего Востока.