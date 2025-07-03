Вниманию граждан Молдовы, планирующих поездки в Болгарию: Движение по мосту Джурджу-Русе будет частично ограничено в дневное время

Министерство иностранных дел Республики Молдова информирует, что начиная с пятницы, 4 июля 2025 года, на Национальной дороге DN5 в районе Моста Дружбы Джурджу-Русе вводятся ограничения движения. Мера будет действовать ежедневно с 10:00 до 20:00.
Ограничения вводятся по решению Регионального управления дорог и мостов Бухареста в связи с высокими летними температурами, которые могут повлиять на структуру моста. Водители должны будут останавливаться до въезда на мост. Движение будет регулироваться с обеих сторон с помощью светофорной системы и регулировщиков, назначенных болгарскими властями. Цель — предотвращение заторов и защита конструкции моста от перегрева.
МИД Молдовы рекомендует гражданам, планирующим поездки через данный участок, учитывать возможные задержки, следить за сообщениями румынских и болгарских властей, а также проверять обновления на сайтах министерства иностранных дел и посольства Молдовы в Софии.
Для получения дополнительной информации или в экстренных ситуациях можно связаться с посольством Республики Молдова в Софии по телефону +359 877 819 314 или по электронной почте sofia@mfa.gov.md.
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