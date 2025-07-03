Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вниманию граждан Молдовы, планирующих поездки в Болгарию: Движение по мосту Джурджу-Русе будет частично ограничено в дневное время

Ограничения вводятся по решению Регионального управления дорог и мостов Бухареста в связи с высокими летними температурами, которые могут повлиять на структуру моста.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Республики Молдова информирует, что начиная с пятницы, 4 июля 2025 года, на Национальной дороге DN5 в районе Моста Дружбы Джурджу-Русе вводятся ограничения движения. Мера будет действовать ежедневно с 10:00 до 20:00.

Ограничения вводятся по решению Регионального управления дорог и мостов Бухареста в связи с высокими летними температурами, которые могут повлиять на структуру моста. Водители должны будут останавливаться до въезда на мост. Движение будет регулироваться с обеих сторон с помощью светофорной системы и регулировщиков, назначенных болгарскими властями. Цель — предотвращение заторов и защита конструкции моста от перегрева.

МИД Молдовы рекомендует гражданам, планирующим поездки через данный участок, учитывать возможные задержки, следить за сообщениями румынских и болгарских властей, а также проверять обновления на сайтах министерства иностранных дел и посольства Молдовы в Софии.

Для получения дополнительной информации или в экстренных ситуациях можно связаться с посольством Республики Молдова в Софии по телефону +359 877 819 314 или по электронной почте sofia@mfa.gov.md.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Прохождение румынско-молдавской границы увеличилось на несколько часов: Румынские пограничники и таможенники специально тянут время из-за сокращения премий — страдают туристы.

Мера введена в знак протеста против решения правительства Илие Боложана сократить социальные выплаты (далее…).

Приговор в отношении башкана Гагаузии: «Судьи должны понимать, что любая власть не вечна, где те судьи, выполнявшие когда-то указания Плахотнюка?».

3 июля суд должен вынести свой приговор в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул и бывшего руководителя главного офиса партии «Шор» в Кишиневе Светланы Попан (далее…).

Не проголосуем за Майю Санду, Путин тут же нападет: Почему диаспора голосует на выборах совсем не так, как граждане, оставшиеся жить в Молдове.

Молдавская диаспора на Западе не представляет подлинных реалий, в которых живёт наша страна (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше