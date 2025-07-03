Вниманию граждан Молдовы, планирующих поездки в Болгарию: Движение по мосту Джурджу-Русе будет частично ограничено в дневное время

Ограничения вводятся по решению Регионального управления дорог и мостов Бухареста в связи с высокими летними температурами, которые могут повлиять на структуру моста. Водители должны будут останавливаться до въезда на мост. Движение будет регулироваться с обеих сторон с помощью светофорной системы и регулировщиков, назначенных болгарскими властями. Цель — предотвращение заторов и защита конструкции моста от перегрева.