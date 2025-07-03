Найден способ улучшить результаты трансплантации костного мозга

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ученые НМИЦ гематологии в ходе эксперимента на животных продемонстрировали принципиальную возможность трансплантации стромы костного мозга. Это поможет улучшить результаты его трансплантации при злокачественных заболеваниях крови, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
«В журнале Scientific Reports опубликована статья, в которой сотрудники ФГБУ “НМИЦ гематологии” совместно с коллегами представили результаты эксперимента на мышах, демонстрирующего принципиальную возможность трансплантации стромы костного мозга. Это улучшит результаты трансплантации костного мозга при злокачественных заболеваниях крови и позволит лечить некоторые генетические заболевания», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время все чаще при аллогенной трансплантации костного мозга, которая применяется для лечения острых лейкозов, агрессивных лимфом и некоторых других заболеваний системы, в качестве источника трансплантата врачи используют не цельный костный мозг, а мобилизованные в периферическую кровь гемопоэтические стволовые клетки — от донора трансплантируется исключительно кроветворная ткань костного мозга.
При этом, пациентам со злокачественными заболеваниями системы крови целесообразно трансплантировать не только кроветворную, но и стромальную ткань костного мозга — клеточные и неклеточные элементы костного мозга, которые создают основу для функционирования кроветворных клеток. «Доказано, что при злокачественных заболеваниях крови строма повреждена индукционной и консолидирующей полихимотерапией, ее свойства изменены опухолевыми клетками, она защищает их от гибели при введении химиотерапевтических препаратов», — пояснили в пресс-службе.
«Развитие этого направления может в перспективе привести к разработке протоколов трансплантации, при которых в костном мозге реципиента будет успешно функционировать кроветворная и стромальная ткань донора. Это позволит повысить эффективность терапии злокачественных и других заболеваний системы крови, при которых показана аллоТКМ, снизить частоту рецидивов и неприживления трансплантата, а также даст надежду на излечение пациентов с нарушениями функции соединительных тканей, такими как несовершенный остеогенез и врожденная генерализованная липодистрофия», — отметил автор исследования, заведующий лабораторией эпигенетической регуляции кроветворения НМИЦ гематологии Минздрава России, доктор биологических наук Алексей Бигильдеев, чьи слова приводит пресс-служба.
Проверка гипотезы.
В ходе эксперимента ученые проверили гипотезу, согласно которой для успешной трансплантации мезенхимных стволовых клеток необходимо значительное повреждение стромы костного мозга реципиента. Ученые вводили костный мозг мышей-самцов облученным и необлученным мышам-самкам той же линии. Авторы разработали генетический подход, позволяющий с высокой чувствительностью измерять донорский химеризм в стромальных клетках костного мозга, когда донор и реципиент отличаются по полу. С помощью этого метода авторы показали, что, в случае значительного предварительного повреждения стромы костного мозга посредством высокой дозы радиации, доля донорских клеток в строме костного мозга реципиентов может достигать 20%, в то время как при незначительном повреждении стромы или в его отсутствие донорский химеризм составляет менее 1%.