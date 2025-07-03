Найден способ улучшить результаты трансплантации костного мозга

В ходе эксперимента ученые проверили гипотезу, согласно которой для успешной трансплантации мезенхимных стволовых клеток необходимо значительное повреждение стромы костного мозга реципиента. Ученые вводили костный мозг мышей-самцов облученным и необлученным мышам-самкам той же линии. Авторы разработали генетический подход, позволяющий с высокой чувствительностью измерять донорский химеризм в стромальных клетках костного мозга, когда донор и реципиент отличаются по полу. С помощью этого метода авторы показали, что, в случае значительного предварительного повреждения стромы костного мозга посредством высокой дозы радиации, доля донорских клеток в строме костного мозга реципиентов может достигать 20%, в то время как при незначительном повреждении стромы или в его отсутствие донорский химеризм составляет менее 1%.