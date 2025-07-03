Вторую полосу старого Борского моста планируют открыть к 2026 году

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. Сейчас на объекте ведется подготовка поверхности к устройству выравнивающего слоя из бетона. Также выполняется армирование этого слоя и деформационных швов, после чего специалисты переходят к их бетонированию. В дневную смену на площадке задействовано до 35 человек, в ночную — до 25. Работы идут в соответствии с установленным графиком.