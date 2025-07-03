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Вторую полосу старого Борского моста планируют открыть к 2026 году

Вторую полосу старого Борского моста рассчитывают открыть к январю 2026 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. Сейчас на объекте ведется подготовка поверхности к устройству выравнивающего слоя из бетона. Также выполняется армирование этого слоя и деформационных швов, после чего специалисты переходят к их бетонированию. В дневную смену на площадке задействовано до 35 человек, в ночную — до 25. Работы идут в соответствии с установленным графиком.

«Согласно графику, движение по второй полосе планируется открыть в декабре 2025 года — январе 2026 года. Полное завершение ремонта опор и окраски пролетных строений намечено на 2026 год», — отметили в ГУАД.

Ранее сообщалось, что ремонт нового Борского моста в Нижнем Новгороде может стартовать в 2026 году, после завершения работ на старом.

Добавим, что в конце мая ГУАД планировало расторгнуть контракт с подрядчиком в одностороннем порядке и даже направило соответствующее уведомление. Однако подрядчик представил план по срочной мобилизации ресурсов и возобновил работы на автодорожной части Борского моста.