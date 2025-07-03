«Салон красоты для альпак»: в Крыму начался сезон стрижек

«Мы черпаем вдохновение из детских рисунков, которые заранее собираем, и стараемся воплотить их в жизнь. В этом году наши альпаки станут настоящими модницами — каждая стрижка неповторима, и за сезон мы сделаем им две — в начале и середине лета, чтобы они выглядели еще стильнее и чувствовали себя комфортно», — пояснил директор.