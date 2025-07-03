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«Салон красоты для альпак»: в Крыму начался сезон стрижек

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском парке миниатюр прошла ежегодная стрижка альпак, прически животным в этом году делают по эскизам детей, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Салон красоты для пушистых животных развернулся прямо в центре зоопарка и привлек внимание не только сотрудников, но и посетителей.

Стрижка альпак — событие не частое, строго раз в год и обычно в мае. Однако в этом сезоне климат внес свои коррективы: прохладные ночи задержали начало процесса, и команда зоопарка ждала более теплой и стабильной погоды.

Первым стрижку всегда начинаю я, директор, а затем присоединяются помощники. У нас в коллективе каждый не только парикмахер для животных, но и дворник, сварщик и маляр — настоящие мастера на все руки.

рассказывает Виктор Жиленко
директор Бахчисарайского парка миниатюр

Всего в зоопарке живут шесть альпак. Стрижка одной занимает около 40 минут — время может быть и меньше, но здесь процесс замедляет создание уникального дизайна.

«Мы черпаем вдохновение из детских рисунков, которые заранее собираем, и стараемся воплотить их в жизнь. В этом году наши альпаки станут настоящими модницами — каждая стрижка неповторима, и за сезон мы сделаем им две — в начале и середине лета, чтобы они выглядели еще стильнее и чувствовали себя комфортно», — пояснил директор.

Что касается реакции животных, то поначалу альпаки с опаской относились к процессу, но с годами привыкли и теперь спокойно переносят стрижку. Тем не менее, психологическая поддержка важна: сотрудники заботятся, чтобы питомцы чувствовали себя комфортно и не переживали.

Шерсть альпак — ценное сырье. Она считается одной из самых теплых и при этом гипоаллергенных. После стрижки зоопарк раздает ее желающим посетителям и соседям — люди шьют из нее носочки и другие теплые вещи. Пока это простые жители, но, возможно, со временем при парке появятся настоящие мастера, поделился планами Жиленко.