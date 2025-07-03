В КЧР обнаружили древнегреческие мотивы в Нартском эпосе и Кяфарском мавзолее

«Параллели между героями Нартского эпоса и образами древнегреческой мифологии настолько точны, что мы можем говорить не просто о совпадении мотивов, а о глубокой культурной связи, оставившей след как в архитектуре, так и в поэтическом наследии. По всей вероятности, мы имеем дело с учениками византийского неоплатоника Иоанна Итала алано-булгарского происхождения, оказавшими влияние на события в Алании конца XI — начала XII веков», — передает пресс-служба слова Эдиева.