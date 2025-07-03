В КЧР обнаружили древнегреческие мотивы в Нартском эпосе и Кяфарском мавзолее

ЧЕРКЕССК, 3 июля. /ТАСС/. Исследователь и профессор Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) обнаружил древнегреческие мотивы в Нартском эпосе и архитектуре Кяфарского мавзолея в Карачаево-Черкесии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе академии.
«Исследователь СКГА доктор физико-математических наук, профессор кафедры математики Далхат Эдиев выявил уникальные параллели между иконографией Кяфарского мавзолея XI-XII вв. в Карачаево-Черкесии и эпизодами карачаево-балкарского Нартского эпоса, а также элементами древнегреческой художественной традиции. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на культурные связи народов Северного Кавказа с античным миром. Исследование Эдиева поднимает вопрос о возможных древних контактах между предками карачаево-балкарцев и носителями греко-римской культуры», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, профессор проанализировал композицию и пропорции мавзолея, выделив 30 античных пропорций, а также визуальные сцены, совпадающие с сюжетами эпоса о нартских героях. Кроме того, исследователь выявил в карачаево-балкарской версии Нартского эпоса 23 эпизода, имеющих прямые или символические параллели с сюжетами и персонажами античного мифа.
«Параллели между героями Нартского эпоса и образами древнегреческой мифологии настолько точны, что мы можем говорить не просто о совпадении мотивов, а о глубокой культурной связи, оставившей след как в архитектуре, так и в поэтическом наследии. По всей вероятности, мы имеем дело с учениками византийского неоплатоника Иоанна Итала алано-булгарского происхождения, оказавшими влияние на события в Алании конца XI — начала XII веков», — передает пресс-служба слова Эдиева.
Карачаево-балкарская версия Нартского эпоса считается одной из наиболее развитых, наравне с кабардинской и осетинской версией. Она содержит сюжетные линии и поэтические образы, часть из которых сохранились лишь в старых русских переводах. Главными героями эпоса выступают Золотой Дебет, Ёрюзмек, Сатанай, Сосурук, Акбилек и другие персонажи, борющиеся с чудовищами Эмегенами — аналогами циклопов греческой мифологии.