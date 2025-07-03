Суд рассмотрит жалобу «Фонда Ройзмана*» на решение о ликвидации в августе

Главное управление министерства юстиции России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку «Фонда Ройзмана*», после которой из-за выявленных нарушений в Октябрьский районный суд столицы Урала был подан иск о ликвидации фонда. В частности, согласно акту проверки Минюстом, в деятельности организации были обнаружены нарушения: местонахождение фонда не совпадает с адресом, указанным в едином госреестре юридических лиц, из 22 заявленных в уставе целей создания организации фактически деятельность осуществлялась только по пяти направлениям, фонд получал средства от иностранных источников, но не отражал это официально, тратил деньги на неуставные цели.