До 10 июля будет закрыт железнодорожный переезд в воронежском поселке Подгоренский

Закрытие одного из железнодорожных переездов в поселке Подгоренский, расположенном в одноименном районе Воронежской области, продлили еще на семь дней. Об этом в пресс-службе местной администрации сообщили 3 июля.
Конкретно речь идет о переезде «758 км», который находится на станции Подгорное, между улицами Вокзальная и Первомайская. Ограничения были введены в связи с началом ремонтных работ, стартовавших 30 июня. Изначально планировалось, что переезд откроют 4 июля.
Однако выполнение работ потребовало больше времени, и теперь запрещенная зона для автотранспортных средств будет действовать как минимум до 17:00 четверга, 10 июля.
— Объезд организован через переезды на 756-м км и 753-м км. Приносим извинения за временные неудобства и просим учитывать эту информацию при планировании поездок, — сообщали ранее в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.