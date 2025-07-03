В Госдуму внесли проект о запрете продавать алкоголь людям до 21 года

В пояснительной записке к нему отмечалось со ссылкой на медицинские исследования, что употребление алкогольных напитков опасно для нормального развития головного мозга. При этом мозг, его внутреннее строение и структурные элементы среднестатистически окончательно формируются только к 21 году.