В Госдуму внесли проект о запрете продавать алкоголь людям до 21 года

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект о запрете продажи алкогольной продукции гражданам моложе 21 года, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В настоящее время россияне вправе приобретать алкоголь с 18 лет.
«В целях предупреждения алкоголизации молодежи, укрепления традиционных семейных ценностей, развития социальных взаимоотношений, необходимо увеличение возраста продажи алкогольной продукции», — считает Сидухина. В пояснительной записке подчеркивается, что алкоголь негативно влияет на здоровье, способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности.
Попытки законодательно поднять возраст покупки алкоголя в РФ предпринимались и ранее. В частности, Минздравом России был подготовлен законопроект, ограничивающий продажу крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года, напоминает Сидухина.
В пояснительной записке к нему отмечалось со ссылкой на медицинские исследования, что употребление алкогольных напитков опасно для нормального развития головного мозга. При этом мозг, его внутреннее строение и структурные элементы среднестатистически окончательно формируются только к 21 году.