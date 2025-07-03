В Ростове на форуме #Инженеры решают представили передовые идеи

— Само название, #Инженеры решают, лучше всего отражает суть первоочередных задач, стоящих перед нашей страной, поскольку именно инженеры, будучи не только профессионалами своего дела, но и патриотами своей страны, успешно отвечают на вызовы времени. Инженер — это миссия.