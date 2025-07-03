В Ростове на форуме #Инженеры решают представили передовые идеи

В Ростове-на-Дону с 1 по 3 июля проходит форум #Инженеры решают. Форум на базе Донского государственного технического университета стал площадкой для взаимодействия студентов, преподавателей, инвесторов, управленцев университетов и компаний.
Открыла мероприятие заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова:
— Само название, #Инженеры решают, лучше всего отражает суть первоочередных задач, стоящих перед нашей страной, поскольку именно инженеры, будучи не только профессионалами своего дела, но и патриотами своей страны, успешно отвечают на вызовы времени. Инженер — это миссия.
Фото: Дегтярева Валерия, предоставлено пресс-службой ДГТУ.
На форуме собралось свыше 200 человек из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска, Уфы, Норильска, Чебоксар, Новосибирска, Владивостока и других городов.
— Форум #Инженеры решают — гордость нашего вуза. Очень хорошо, что команда Института опережающих технологий «Школа Икс» приняла решение провести его именно с таким всеобъемлющим названием, которое охватывает все сферы деятельности инженеров, в том числе будущих, — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
Стоит отметить, что программа включает серию панельных дискуссий по ключевым вопросам образовательного процесса: обсуждение функций и назначения университетского ядра, исследование продуктового подхода в подготовке выпускников и роль цифровизации и искусственного интеллекта в трансформации архитектуры образования.
Ключевым событием стала защита перед инвестиционным комитетом выпускных студенческих работ в формате «Стартап как диплом». Молодые инженеры ДГТУ представили на суд жюри, в состав которого входили руководители фондов и компаний в сфере IT, восемь проектов и ответили на вопросы экспертов.
Так, магистрант Института опережающих технологий (ИОТ) «Школа Икс» ДГТУ по программе «Технологическое предпринимательство в IT» Валентин Кыров рассказал о проекте «Ровно» — веб-ассистенте, который помогает людям решать проблемы с техникой и защищаться от мошенников. Для этого нужно написать о проблеме или использовать соответствующее изображение, получив решение на понятном языке. Проект решает проблему цифрового неравенства и повышает цифровую грамотность.
— В этом году свои работы представили обучающиеся не только Института опережающих технологий «Школа Икс», но и студенты классического университета, Института сквозных технологий вуза, основанного на принципах индивидуальных образовательных траекторий. Таким образом, мы масштабируем проект «Стартап как диплом, — рассказал директор Института опережающих технологий “Школа Икс” ДГТУ Павел Герасин.
Фото: Дегтярева Валерия, предоставлено пресс-службой ДГТУ.
По словам проректора по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности ДГТУ Иннессы Ефременко форум #Инженеры решают стал эффективной площадкой для обсуждения вопросов подготовки инженеров и технологических предпринимателей, а также развития инновационной деятельности в университетах страны.
Депутат Госдумы от Ростовской области, член парламентского комитета по просвещению Лариса Тутова отметила, что защита студенческих дипломов в формате стартапов фактически определяет будущее страны.