Уличную торговлю начали пресекать в Нижнем Новгороде

С начала года в Советском районе Нижнего Новгорода провели 78 рейдов против несанкционированной торговли, сообщает местная администрация. В результате выявили более 50 нарушений правил торговли. Больше всего нарушений зафиксировали на улицах Бекетова и Полтавской. Также демонтировали незаконно установленные павильоны на бульваре 60-летия Октября.