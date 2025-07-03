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Уличную торговлю начали пресекать в Нижнем Новгороде

Первые штрафы уже получили в Советском районе города.

С начала года в Советском районе Нижнего Новгорода провели 78 рейдов против несанкционированной торговли, сообщает местная администрация. В результате выявили более 50 нарушений правил торговли. Больше всего нарушений зафиксировали на улицах Бекетова и Полтавской. Также демонтировали незаконно установленные павильоны на бульваре 60-летия Октября.

За каждое нарушение предусмотрены штрафы от 3 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что первые семьи уже получили новые меры поддержки в Нижегородской области.