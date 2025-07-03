Рэпера Пи Дидди не отпустили под залог в $1 млн

Кэсси Вентура, выступившая в суде на второй, третий и четвертый день процесса, призналась, что в первые годы их отношений Пи Дидди проявлял склонность к физическому насилию и предлагал странные сексуальные эксперименты — чтобы она при нем занималась сексом с другим мужчиной. По словам женщины, она не могла отказаться, поскольку рэпер, будучи ее продюсером, контролировал всю ее жизнь. На участие в оргии — пресловутой «freak-off» — в первый раз она согласилась, чтобы «порадовать» рэпера. Ей тогда было 22 года. Впоследствии она была вовлечена в организацию мероприятий — в частности, поиск секс-работников. Для того, чтобы отстраняться от происходящего, она принимала наркотики — позже ей пришлось лечиться от зависимости.