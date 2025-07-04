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Жительница Калмыкии перепутала петрушку с коноплей

В городе Лагань 66-летняя женщина заподозрила соседа в выращивании запрещенных растений. Она вызвала полицию, но выяснилось, что тревога поднялась из-за обычной петрушки.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Image by Freepik

В городе Лагань Калмыкии 66-летняя Надежда стала причиной для шуток в соцсетях. Пока сосед был в отъезде, женщина, как договаривались, присматривала за его домом и участком. На днях она решила навестить огород и, заодно, собрать ягоды смородины. Но прогулка по чужим грядкам закончилась неожиданным вызовом полиции. Об инциденте рассказали в новостном канале SHOT.

У забора Надежда обнаружила густые зеленые заросли, которые показались ей подозрительно похожими на запрещенный к разведению сорт конопли. Своей находкой женщина решила поделиться с правоохранительными органами и, немедля, вызвала полицию.

Стражи порядка прибыли быстро. Однако при осмотре оказалось, что «наркотические заросли» — не что иное, как обычная петрушка. Несмотря на сожаление о пустом выезде, сотрудники едва сдерживали смех, а сама Надежда, по всей видимости, оказалась в неловком положении — особенно перед соседом, владельцем зелени.