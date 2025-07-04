Жительница Калмыкии перепутала петрушку с коноплей

В городе Лагань Калмыкии 66-летняя Надежда стала причиной для шуток в соцсетях. Пока сосед был в отъезде, женщина, как договаривались, присматривала за его домом и участком. На днях она решила навестить огород и, заодно, собрать ягоды смородины. Но прогулка по чужим грядкам закончилась неожиданным вызовом полиции. Об инциденте рассказали в новостном канале SHOT.