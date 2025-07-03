Концерт певца Эмина под Калининградом перенесли на год

По данным концертной площадки «Янтарь-Холл», мероприятие перенесено с 6 июля 2025 года на 6 июля 2026 года.
Как сообщили РИА Новости организаторы, билеты будут возвращены.
«Причина отмены — обстоятельства непреодолимой силы. Вы же новости знаете. Билеты будут действительны или их можно вернуть там, где покупали», — сказали организаторы.
Эмин Агаларов, выступающий под сценическим псевдонимом Emin, родился в Баку, владеет в России бизнесом. Ему принадлежат город-курорт Sea Breeze Resort, сети Fitness by Emin Agalarov и Agalarov Rest. В 2023 году он покинул компанию своего отца, российского бизнесмена Араза Агаларова Crocus Group и зарегистрировал в России собственную компанию Agalarov Development. Эмин является председателем правления Азербайджано-Российского делового совета.
РИА Новости 29 июня сообщало, что в Азербайджане отменяются все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие мероприятия, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных учреждений. Это решение связывают с задержанием в Екатеринбурге подозреваемых по делу об убийствах граждан России, выходцев из Азербайджана.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются «агентами ФСБ». Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа «Россия сегодня» призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.