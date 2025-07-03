В Казачинско-Ленском районе обновят дороги

Основные работы начнутся в августе на трассе Усть-Кут — Уоян (участок 182−192 км). Здесь планируют заменить водопропускные трубы, сделать систему водоотвода, положить новый асфальт и нанести разметку. На эти цели выделено около 100 млн рублей. Параллельно ремонтируют мосты через реки Окукихта и Балдахинья, а также готовятся обновить асфальт на подъездах к поселкам Небель и Окунайский.