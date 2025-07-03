В Казачинско-Ленском районе обновят дороги

В 2025 году в Казачинско-Ленском районе приведут в порядок 12,6 км дорог местного и регионального значения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и областной программы «Транспортный каркас». Губернатор Игорь Кобзев поручил министру транспорта Максиму Лобанову лично проконтролировать ход ремонта.
— В последние годы дороги района испытывают повышенную нагрузку из-за строительства газопровода «Сила Сибири», модернизации БАМа и роста грузоперевозок. Многие участки просто не рассчитаны на такой трафик, — пояснил Лобанов.
Основные работы начнутся в августе на трассе Усть-Кут — Уоян (участок 182−192 км). Здесь планируют заменить водопропускные трубы, сделать систему водоотвода, положить новый асфальт и нанести разметку. На эти цели выделено около 100 млн рублей. Параллельно ремонтируют мосты через реки Окукихта и Балдахинья, а также готовятся обновить асфальт на подъездах к поселкам Небель и Окунайский.
Для ускорения работ задействовали дополнительную технику. Уже начали заделывать выбоины на участке до Улькана, а в ближайшие две недели проведут обеспыливание дорожного полотна. В селе Казачинское по региональной программе полностью обновят улицу Северную (1,7 км). На эти работы район получил субсидию в 28,9 млн рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тофаларии потушили сложные лесные пожары, бушевавшие несколько дней.