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В крымском посёлке Черноморское открыли новую мечеть

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Айдер Типпа, муфтий мусульман Крыма и г. Севастополя Хаджи Эмирали Аблаевым, руководство Черноморского района.

Источник: Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

В своём приветственном слове Айдер Типпа поблагодарил местную мусульманскую общину и муфтия за вклад в сохранение межнационального согласия и духовно-нравственное воспитание молодёжи в Черноморском районе.

Строительство религиозных объектов способствует сохранению мира и межконфессионального согласия Уверен, новая мечеть наряду с другими религиозными объектами будет служить единению и развитию духовно-нравственных ценностей, которые близки представителям всех национальностей и вероисповеданий, — подчеркнул вице-спикер.

Работы по строительству данной мечети начались в 2011 году и только после воссоединения Крыма с Российской Федерацией стало возможным завершение такого важного для мусульман объекта.