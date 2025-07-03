В крымском посёлке Черноморское открыли новую мечеть

В своём приветственном слове Айдер Типпа поблагодарил местную мусульманскую общину и муфтия за вклад в сохранение межнационального согласия и духовно-нравственное воспитание молодёжи в Черноморском районе.
Строительство религиозных объектов способствует сохранению мира и межконфессионального согласия Уверен, новая мечеть наряду с другими религиозными объектами будет служить единению и развитию духовно-нравственных ценностей, которые близки представителям всех национальностей и вероисповеданий, — подчеркнул вице-спикер.
Работы по строительству данной мечети начались в 2011 году и только после воссоединения Крыма с Российской Федерацией стало возможным завершение такого важного для мусульман объекта.