В уфимском Затоне появится новый спортивный объект

В уфимском микрорайоне Затон появится легкоатлетического манежа и училища олимпийского резерва. По словам исполняющего обязанности главы Министерства строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова, недавно Управление государственной экспертизы утвердило проект объекта.
Чиновник рассказал, легкоатлетический манеж сможет принять до 351 студента. В состав комплекса войдут учебный корпус, общежитие, столовая и гостиница. Строительство планируется на участке площадью почти 25 гектаров, ограниченном улицами Сергея Михалева и Михаила Зайцева, а также проспектом Дружбы Народов.
Ковшов подчеркнул, что власти республики создают условия для подготовки спортивных талантов. Он выразил уверенность, что новый комплекс станет важным элементом спортивной инфраструктуры Башкирии наряду с уже построенными Дворцом борьбы, Центром фехтования и Центром гимнастики.
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