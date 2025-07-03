Три кандидата уведомили об участии в выборах губернатора Ростовской области

Три кандидата уведомили Избирательную комиссию Ростовской области о готовности участвовать в губернаторских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома.
Первый кандидат — действующий врио губернатора области Юрий Слюсарь. Глава региона баллотируется от партии «Единая Россия».
Второго кандидата — Юрия Климченко — на предстоящие выборы выдвинули от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».
Третий кандидат — Денис Фраш — заявил о своем выдвижении от ЛДПР — Либерально-демократической партии России.
Обычно к участию в выборах допускают претендентов, собравших не менее 228 и не более 239 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований. Прием документов будут вести с 25 июля до 1 августа.
Напомним, проголосовать на губернаторских выборах в 2025 году жители Дона смогут в течение трех дней, 12, 13 и 14 сентября.
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