Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Важно сохранить то, что делает россиян единым народом — это идентичность и общие ценности, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Конечно, нам с вами важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом — то есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность. Это важнейшие условия развития и существования страны в меняющемся сложном и противоречивом мире», — сказал глава государства на пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».
Пятый форум «Сильные идеи для нового времени» проходит 2−3 июля на площадке национального центра «Россия» в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд «Росконгресс» и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.