Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян

«Конечно, нам с вами важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом — то есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность. Это важнейшие условия развития и существования страны в меняющемся сложном и противоречивом мире», — сказал глава государства на пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».