Фонтаны Нижнего Новгорода проверили после гибели белгородского ребенка

Напомним, в начале июня там погибла 13-летняя девочка — ее ударило током на территории контактного фонтана. В приволжской столице сухие фонтаны установлены сразу в четырех районах. Так, в Сормовском районе проверили фонтан на бульваре Победы. Осмотр проведен полностью, все системы работают в штатном режиме.