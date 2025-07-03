Фонтаны Нижнего Новгорода проверили после гибели белгородского ребенка

Напомним, в начале июня там погибла 13-летняя девочка — ее ударило током на территории контактного фонтана. В приволжской столице сухие фонтаны установлены сразу в четырех районах. Так, в Сормовском районе проверили фонтан на бульваре Победы. Осмотр проведен полностью, все системы работают в штатном режиме.
В Канавинском районе специалисты обследовали фонтан в сквере Фильченкова. Нарушений изоляции электрооборудования не обнаружено.
Как отметили в районной администрации, теперь такие проверки будут проходить ежемесячно, чтобы избежать возможных несчастных случаев.
В Московском районе также сказали, что техническое состояние фонтанов — включая электроснабжение, водоснабжение и водоотведение — проверяется каждый месяц в рамках контракта на обслуживание.
В Нижегородском районе подрядная организация регулярно контролирует исправность фонтанов и их электробезопасность. На данный момент нарушений не выявлено.
Ранее сообщалось, что два нижегородских фонтана выключили из-за ремонта.