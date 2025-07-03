Астрофизик Бисикало: комета 3I/ATLAS не опасна для Земли

Комета 3I/ATLAS пролетит на расстоянии в 1,6 астрономических единицы (средних дистанций между светилом и нашей планетой) от Земли. В конце октября она максимально сблизится с Солнцем, подойдя к нему на расстояние в 1,4 а. е., после чего она, предположительно, покинет Солнечную систему, как это произошло с Оумуамуа и кометой Борисова. Это дает ученым несколько месяцев на изучение третьего «гостя» из межзвездной среды.