Марафон «Белые ночи» перекроет Петербург от центра до Крестовского

Для проведения съемок художественного фильма «Шум времени» с 6:00 до 23:59 5 июля закроют проезд по площади Тургенева. А с 0:00 до 23:59 на площади Тургенева и Садовой улице от дома 88 до дома 128 и от дома 89 до дома 129 будет запрещена остановка транспорта.