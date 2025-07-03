Марафон «Белые ночи» перекроет Петербург от центра до Крестовского

Марафон «Белые ночи».
Как сообщает 3 июля пресс-служба комитета по транспорту, для проведения марафона с 18:00 5 июля до 1:00 6 июля сузят проезжую часть проспекта Добролюбова от Кронверкского проспекта до Провиантской улицы. Также в несколько этапов будут перекрывать улицы от центра до Крестовского острова.
С 9:00 5 июля до 8:00 6 июля закроют проезд от Певческого моста до Дворцовой площади и Миллионную улицу от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади.
С 18:00 5 июля до 0:00 6 июля перекроют:
- Южную дорогу;
- улицу Савиной;
- Петровский проспект;
- Петровскую площадь.
С 18:00 5 июля до 1:00 6 июля перекроют движение на:
- Ждановской набережной;
- проспекте Добролюбова;
- улице Сперанского;
- Кронверкской набережной;
- Кронверкском проспекте от улицы Блохина до Мытнинской набережной;
- Мытнинской набережной;
- площади Академика Лихачева;
- в Зоологическом переулке.
С 18:30 5 июля до 5:00 6 июля закроют:
- Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Сенатскую площадь;
- Азовский переулок;
- Керченский переулок;
- Черноморский переулок;
- Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Адмиралтейскую набережную;
- Дворцовую набережную;
- Дворцовый мост;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский проезд.
С 19:00 5 июля до 1:30 6 июля закроют:
- набережную Макарова от Тучкова моста до Биржевой площади;
- Биржевую площадь;
- Средний проспект В. О. в направлении от Тучкова переулка к набережной Макарова;
- Волховский переулок в направлении от Биржевого переулка к набережной Макарова;
- Биржевую линию в направлении от Биржевого переулка к набережной Макарова;
- Кадетскую и 1-ю линии В. О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В. О.;
- Университетскую набережную от Биржевой площади до Благовещенского моста;
- площадь Трезини;
- набережную Лейтенанта Шмидта от 6−7-й линий В. О. до 16−17-й линий В. О.;
- Менделеевскую линию в направлении от Биржевого проезда к Университетской набережной;
- Биржевой проезд вдоль дома 4;
- Благовещенский мост в направлении от площади Труда к Университетской набережной;
- 10−11-ю линии В. О. от Большого проспекта В. О. до набережной Лейтенанта Шмидта;
- четную сторону Конногвардейского бульвара;
- улицу Труда;
- Большую Морскую улицу от улицы Труда до Почтамтского переулка;
- набережную Мойки от Большой Морской улицы до Исаакиевской площади;
- Большую Морскую улицу от Кирпичного переулка до Невского проспекта;
- Исаакиевскую площадь;
- Малую Морскую улицу от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта;
- Адмиралтейский проспект от улицы Якубовича до Дворцового проезда;
- Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Гороховую улицу от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Конногвардейский переулок от улицы Якубовича до Конногвардейского бульвара.
С 22:00 5 июля до 5:00 6 июля перекроют:
- Каменноостровский проспект от улицы Куйбышева до Петровской набережной;
- Троицкий мост;
- Суворовскую площадь;
- набережную Лебяжьей канавки;
- Миллионную улицу от Мраморного переулка до набережной Лебяжьей канавки;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Царицынский проезд;
- нечетную сторону набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта;
- Чебоксарский переулок;
- Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда;
- Большую Морскую улицу от Кирпичного переулка до Невского проспекта;
- четную сторону набережной Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- четную сторону набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта;
- Дворцовую набережную от Троицкого моста до набережной Кутузова;
- набережную Кутузова от Гагаринской улицы до Воскресенской набережной;
- Воскресенскую набережную;
- Водопроводный переулок;
- проспект Чернышевского от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
- Смольную набережную;
- улицу Смольного;
- Синопскую набережную от Смольной набережной до Херсонской улицы;
- съезды с Литейного моста на набережную Кутузова и Воскресенскую набережную;
- съезды с Большеохтинского моста на Синопскую набережную;
- съезды с Тульской улицы на Синопскую набережную;
- Смольный проезд;
- Лафонскую улицу от Тверской улицы до Шпалерной улицы;
- Шпалерную улицу от Лафонской улицы до Таврической улицы;
- Ставропольский переулок;
- площадь Растрелли.
Помимо этого, с 0:00 до 23.59 5 июля запретят остановку транспорта на (в):
- Южной дороге;
- Северной дороге от Южной дороги до набережной Гребного канала;
- улице Савиной;
- Петровском проспекте;
- Ждановской набережной;
- проспекте Добролюбова;
- Кронверкском проспекте от улицы Блохина до Мытнинской набережной;
- Провиантской улице;
- Большом проспекте П. С. от проспекта Добролюбова до Тучкова моста;
- Зоологической переулке;
- Кронверкской набережной;
- набережной Макарова от Тучкова моста до Биржевой площади;
- Тучковом переулке от Среднего проспекта В. О. до Двинской улицы;
- Волховском переулке;
- Биржевом переулке;
- Биржевом проезде от набережной Макарова до Биржевого переулка;
- Университетской набережной от Биржевого проезда до площади Трезини;
- Кадетской и 1-й линиях В. О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В. О.;
- Средней проспекте В. О. от Тучкова переулка к набережной Макарова;
- 2−3-й линиях В. О. от улицы Репина до Университетской набережной;
- Большом проспекте В. О. от улицы Репина до 1-й линии В. О.;
- набережной Лейтенанта Шмидта от 6−7-й линий В. О. до 16−17-й линий В. О.;
- 10−11-й линиях В. О. от Большого проспекта В. О. до набережной Лейтенанта Шмидта;
- Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Адмиралтейской набережной;
- Сенатской площади;
- четной стороне Конногвардейского бульвара;
- улице Труда;
- Большой Морской улице от улицы Труда до Почтамтского переулка и от Кирпичного переулка до Невского проспекта;
- набережной Мойки от Большой Морской улицы до Исаакиевской площади;
- Исаакиевской площади;
- Малой Морской улице от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта;
- Адмиралтейском проспекте от улицы Якубовича до Дворцового проезда;
- Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Конногвардейском переулке от улицы Якубовича до Конногвардейского бульвара;
- четной стороне набережной Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- четной стороне набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова к Невскому проспекту;
- нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта;
- Чебоксарском переулке;
- Дворцовой набережной;
- Суворовской площади;
- набережной Лебяжьей канавки;
- Миллионной улице от Мраморного переулка до набережной Лебяжьей канавки;
- Царицынском проезде;
- проезде вдоль Марсова поля;
- набережной Кутузова;
- Воскресенской набережной от Литейного проспекта до Водопроводного переулка;
- проспекте Чернышевского от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
- Смольной набережной;
- улице Смольного;
- Лафонской улице от улицы Смольного до Смольного проспекта;
- площади Растрелли от переулка Кваренги до улицы Смольного;
- Шпалерной улице от Лафонской улицы до Таврической улицы;
- Синопской набережной от Смольной набережной к проспекту Бакунина и от Херсонской улицы к Смольной набережной.
А с 0:00 до 23:59 5 июля запретят стоянку на (в):
- Университетской набережной вдоль дома 1−3 и от 2−3-й линий В. О. до 1-й линии В. О.;
- площади Академика Лихачева;
- Мытнинской набережной;
- Биржевой площади;
- Азовском переулке;
- Керченском переулке;
- Черноморском переулке;
- Воскресенской набережной от Водопроводного переулка до Потемкинской улицы;
- площади Растрелли;
- улице Смольного.
Соревнования по лыжным гонкам «Спринт на Дворцовой».
В воскресенье, 6 июля, несколько улиц в центре перекроют для проведения Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Спринт на Дворцовой». С 0:00 до 23:50 буде запрещено останавливать машины на Дворцовой площади вдоль дома 4 и в проезде от Певческого моста до Дворцовой площади.
А с 5:00 до 23:50 перекроют следующие участки:
- Дворцовую площадь;
- проезд от Певческого моста до Дворцовой площади;
- Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.
Киносъемки.
Для проведения съемок художественного фильма «Шум времени» с 6:00 до 23:59 5 июля закроют проезд по площади Тургенева. А с 0:00 до 23:59 на площади Тургенева и Садовой улице от дома 88 до дома 128 и от дома 89 до дома 129 будет запрещена остановка транспорта.
Съемки «Жизнь заново» с 4:00 до 9:59 5 июля сузят проезжую часть на Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта, а с 7:00 до 23:00 6 июля — на улице Якубовича от Конногвардейского переулка до Почтамтского переулка.
Движение перекроют на следующих участках:
- с 4:00 до 9:59 5 июля — на Биржевом мосту;
- с 7:00 до 23:00 6 июля — на Почтамтской улице и в Почтамтском переулке от улицы Якубовича до Большой Морской улицы.
Помимо этого, будет введен запрет остановки транспорта:
- с 0:00 до 4:00 5 июля — на Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта;
- с 0:00 до 7:00 6 июля — на улице Якубовича от Конногвардейского переулка до Почтамтского переулка;
- с 0:00 до 23:59 6 июля — на Почтамтской улице и в Почтамтском переулке от улицы Якубовича до Большой Морской улицы.