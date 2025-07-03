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Марафон «Белые ночи» перекроет Петербург от центра до Крестовского

Спортивные мероприятия и съемки кино перекроют улицы в Петербурге в ближайшие выходные. Самые масштабные ограничения принесет XXXIV марафон «Белые ночи», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

6фотографий

Марафон «Белые ночи».

Как сообщает 3 июля пресс-служба комитета по транспорту, для проведения марафона с 18:00 5 июля до 1:00 6 июля сузят проезжую часть проспекта Добролюбова от Кронверкского проспекта до Провиантской улицы. Также в несколько этапов будут перекрывать улицы от центра до Крестовского острова.

С 9:00 5 июля до 8:00 6 июля закроют проезд от Певческого моста до Дворцовой площади и Миллионную улицу от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади.

С 18:00 5 июля до 0:00 6 июля перекроют:

  • Южную дорогу;
  • улицу Савиной;
  • Петровский проспект;
  • Петровскую площадь.

С 18:00 5 июля до 1:00 6 июля перекроют движение на:

  • Ждановской набережной;
  • проспекте Добролюбова;
  • улице Сперанского;
  • Кронверкской набережной;
  • Кронверкском проспекте от улицы Блохина до Мытнинской набережной;
  • Мытнинской набережной;
  • площади Академика Лихачева;
  • в Зоологическом переулке.

С 18:30 5 июля до 5:00 6 июля закроют:

  • Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
  • Сенатскую площадь;
  • Азовский переулок;
  • Керченский переулок;
  • Черноморский переулок;
  • Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Адмиралтейскую набережную;
  • Дворцовую набережную;
  • Дворцовый мост;
  • Дворцовый проезд;
  • Адмиралтейский проезд.

С 19:00 5 июля до 1:30 6 июля закроют:

  • набережную Макарова от Тучкова моста до Биржевой площади;
  • Биржевую площадь;
  • Средний проспект В. О. в направлении от Тучкова переулка к набережной Макарова;
  • Волховский переулок в направлении от Биржевого переулка к набережной Макарова;
  • Биржевую линию в направлении от Биржевого переулка к набережной Макарова;
  • Кадетскую и 1-ю линии В. О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В. О.;
  • Университетскую набережную от Биржевой площади до Благовещенского моста;
  • площадь Трезини;
  • набережную Лейтенанта Шмидта от 6−7-й линий В. О. до 16−17-й линий В. О.;
  • Менделеевскую линию в направлении от Биржевого проезда к Университетской набережной;
  • Биржевой проезд вдоль дома 4;
  • Благовещенский мост в направлении от площади Труда к Университетской набережной;
  • 10−11-ю линии В. О. от Большого проспекта В. О. до набережной Лейтенанта Шмидта;
  • четную сторону Конногвардейского бульвара;
  • улицу Труда;
  • Большую Морскую улицу от улицы Труда до Почтамтского переулка;
  • набережную Мойки от Большой Морской улицы до Исаакиевской площади;
  • Большую Морскую улицу от Кирпичного переулка до Невского проспекта;
  • Исаакиевскую площадь;
  • Малую Морскую улицу от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта;
  • Адмиралтейский проспект от улицы Якубовича до Дворцового проезда;
  • Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Гороховую улицу от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Конногвардейский переулок от улицы Якубовича до Конногвардейского бульвара.

С 22:00 5 июля до 5:00 6 июля перекроют:

  • Каменноостровский проспект от улицы Куйбышева до Петровской набережной;
  • Троицкий мост;
  • Суворовскую площадь;
  • набережную Лебяжьей канавки;
  • Миллионную улицу от Мраморного переулка до набережной Лебяжьей канавки;
  • проезд вдоль Марсова поля;
  • Царицынский проезд;
  • нечетную сторону набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта;
  • Чебоксарский переулок;
  • Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда;
  • Большую Морскую улицу от Кирпичного переулка до Невского проспекта;
  • четную сторону набережной Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • четную сторону набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта;
  • Дворцовую набережную от Троицкого моста до набережной Кутузова;
  • набережную Кутузова от Гагаринской улицы до Воскресенской набережной;
  • Воскресенскую набережную;
  • Водопроводный переулок;
  • проспект Чернышевского от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
  • Смольную набережную;
  • улицу Смольного;
  • Синопскую набережную от Смольной набережной до Херсонской улицы;
  • съезды с Литейного моста на набережную Кутузова и Воскресенскую набережную;
  • съезды с Большеохтинского моста на Синопскую набережную;
  • съезды с Тульской улицы на Синопскую набережную;
  • Смольный проезд;
  • Лафонскую улицу от Тверской улицы до Шпалерной улицы;
  • Шпалерную улицу от Лафонской улицы до Таврической улицы;
  • Ставропольский переулок;
  • площадь Растрелли.

Помимо этого, с 0:00 до 23.59 5 июля запретят остановку транспорта на (в):

  • Южной дороге;
  • Северной дороге от Южной дороги до набережной Гребного канала;
  • улице Савиной;
  • Петровском проспекте;
  • Ждановской набережной;
  • проспекте Добролюбова;
  • Кронверкском проспекте от улицы Блохина до Мытнинской набережной;
  • Провиантской улице;
  • Большом проспекте П. С. от проспекта Добролюбова до Тучкова моста;
  • Зоологической переулке;
  • Кронверкской набережной;
  • набережной Макарова от Тучкова моста до Биржевой площади;
  • Тучковом переулке от Среднего проспекта В. О. до Двинской улицы;
  • Волховском переулке;
  • Биржевом переулке;
  • Биржевом проезде от набережной Макарова до Биржевого переулка;
  • Университетской набережной от Биржевого проезда до площади Трезини;
  • Кадетской и 1-й линиях В. О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В. О.;
  • Средней проспекте В. О. от Тучкова переулка к набережной Макарова;
  • 2−3-й линиях В. О. от улицы Репина до Университетской набережной;
  • Большом проспекте В. О. от улицы Репина до 1-й линии В. О.;
  • набережной Лейтенанта Шмидта от 6−7-й линий В. О. до 16−17-й линий В. О.;
  • 10−11-й линиях В. О. от Большого проспекта В. О. до набережной Лейтенанта Шмидта;
  • Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
  • Адмиралтейской набережной;
  • Сенатской площади;
  • четной стороне Конногвардейского бульвара;
  • улице Труда;
  • Большой Морской улице от улицы Труда до Почтамтского переулка и от Кирпичного переулка до Невского проспекта;
  • набережной Мойки от Большой Морской улицы до Исаакиевской площади;
  • Исаакиевской площади;
  • Малой Морской улице от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта;
  • Адмиралтейском проспекте от улицы Якубовича до Дворцового проезда;
  • Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Конногвардейском переулке от улицы Якубовича до Конногвардейского бульвара;
  • четной стороне набережной Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • четной стороне набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова к Невскому проспекту;
  • нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта;
  • Чебоксарском переулке;
  • Дворцовой набережной;
  • Суворовской площади;
  • набережной Лебяжьей канавки;
  • Миллионной улице от Мраморного переулка до набережной Лебяжьей канавки;
  • Царицынском проезде;
  • проезде вдоль Марсова поля;
  • набережной Кутузова;
  • Воскресенской набережной от Литейного проспекта до Водопроводного переулка;
  • проспекте Чернышевского от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
  • Смольной набережной;
  • улице Смольного;
  • Лафонской улице от улицы Смольного до Смольного проспекта;
  • площади Растрелли от переулка Кваренги до улицы Смольного;
  • Шпалерной улице от Лафонской улицы до Таврической улицы;
  • Синопской набережной от Смольной набережной к проспекту Бакунина и от Херсонской улицы к Смольной набережной.

А с 0:00 до 23:59 5 июля запретят стоянку на (в):

  • Университетской набережной вдоль дома 1−3 и от 2−3-й линий В. О. до 1-й линии В. О.;
  • площади Академика Лихачева;
  • Мытнинской набережной;
  • Биржевой площади;
  • Азовском переулке;
  • Керченском переулке;
  • Черноморском переулке;
  • Воскресенской набережной от Водопроводного переулка до Потемкинской улицы;
  • площади Растрелли;
  • улице Смольного.

Соревнования по лыжным гонкам «Спринт на Дворцовой».

В воскресенье, 6 июля, несколько улиц в центре перекроют для проведения Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Спринт на Дворцовой». С 0:00 до 23:50 буде запрещено останавливать машины на Дворцовой площади вдоль дома 4 и в проезде от Певческого моста до Дворцовой площади.

А с 5:00 до 23:50 перекроют следующие участки:

  • Дворцовую площадь;
  • проезд от Певческого моста до Дворцовой площади;
  • Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Киносъемки.

Для проведения съемок художественного фильма «Шум времени» с 6:00 до 23:59 5 июля закроют проезд по площади Тургенева. А с 0:00 до 23:59 на площади Тургенева и Садовой улице от дома 88 до дома 128 и от дома 89 до дома 129 будет запрещена остановка транспорта.

Съемки «Жизнь заново» с 4:00 до 9:59 5 июля сузят проезжую часть на Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта, а с 7:00 до 23:00 6 июля — на улице Якубовича от Конногвардейского переулка до Почтамтского переулка.

Движение перекроют на следующих участках:

  • с 4:00 до 9:59 5 июля — на Биржевом мосту;
  • с 7:00 до 23:00 6 июля — на Почтамтской улице и в Почтамтском переулке от улицы Якубовича до Большой Морской улицы.

Помимо этого, будет введен запрет остановки транспорта:

  • с 0:00 до 4:00 5 июля — на Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта;
  • с 0:00 до 7:00 6 июля — на улице Якубовича от Конногвардейского переулка до Почтамтского переулка;
  • с 0:00 до 23:59 6 июля — на Почтамтской улице и в Почтамтском переулке от улицы Якубовича до Большой Морской улицы.