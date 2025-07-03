Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев займется благотворительностью

19 июня бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев покинул колонию № 5 Нижнего Тагила по условно-досрочному освобождению. На данный момент ему 72 года.
Напомним, что экс-чиновник был осужден за ряд преступлений: вымогательство, покушение на убийство, мошенничество в особо крупном размере и легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Суд назначил ему 20 лет «строгача» и штраф в 500 тысяч рублей. Контеев в общей сложности был за решеткой 13 лет 8 месяцев и четыре дня.
Теперь Виктор Контеев намерен посвятить свою жизнь родным, а также благотворительности. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал адвокат Сергей Колосовский, который ранее представлял интересы Контеева.
— Он сказал, что больше не будет никакой политики, коммерции. Виктор Контеев хочет, что называется «подумать о душе». Он намерен заниматься внуками, благотворительностью. Их семья входит в совет трех храмов. За него молились прихожане. Поэтому будет заниматься храмами. В дальнейшем также есть намерение наладить контакты с бойцами и ветеранами, — говорит Сергей Колосовский.
Также Сергей Колосовский рассказал, что созванивался с Виктором Контеевым. Пока что планы экс-чиновника остаются неизменными.