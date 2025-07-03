Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев займется благотворительностью

— Он сказал, что больше не будет никакой политики, коммерции. Виктор Контеев хочет, что называется «подумать о душе». Он намерен заниматься внуками, благотворительностью. Их семья входит в совет трех храмов. За него молились прихожане. Поэтому будет заниматься храмами. В дальнейшем также есть намерение наладить контакты с бойцами и ветеранами, — говорит Сергей Колосовский.