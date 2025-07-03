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Грозы и град: в Башкирии вновь ожидают сильную непогоду

В Башкирии прогнозируют грозы и град.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 4 июля, в Башкирии ожидается сильная непогода. Об этом сообщают синоптики республики.

В грядущую пятницу прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Этой ночью лишь местами, а днем — по всей территории Башкирии — кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы, ливни и град.

Ночью ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный от трех до восьми метров в секунду, днем — 9−14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8, +13°, днем потеплеет до +18, +23°.

Как сообщает МЧС Башкирии, на некоторых участках дорог из-за тумана видимость ухудшится до 500−1000 метров, а днем — из-за дождя — до одного-двух километров.

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