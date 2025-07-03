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Технологическую долину создадут в ближайшие годы в Кронштадте

В скором времени там построят инженерный корпус.

Источник: Кирилл Поляков/Tg

Сегодня, 3 июля, стало известно, что в ближайшие годы в Кронштадте создадут технологическую долину. Ее основой станет инженерный кампус, который в скором времени построят там при участии крупного бизнеса и ведущих университетов Петербурга. К слову, там смогут обучаться порядка 2000 молодых специалистов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, осмотрев основную экспозицию открывшегося фестиваля «ЭнергоТехноФест 2025», сообщили в пресс-службе Смольного.

— На сегодняшний день здесь создан уникальный туристический кластер. Это центр нашей истории и морской славы России. А в ближайшей перспективе окончательно сформируется пространство, которое объединит науку, образование и производство, — отметил Беглов.

Градоначальник напомнил, что несколько лет назад стартовала большая программа полного обновления Кронштадта. И первые результаты уже впечатляют.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что ученые из СПбГУПТД создали ткань, генерирующую электроэнергию. Разработку могут применить для корпуса ракет или для работы электронный устройств.

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