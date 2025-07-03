Технологическую долину создадут в ближайшие годы в Кронштадте

Сегодня, 3 июля, стало известно, что в ближайшие годы в Кронштадте создадут технологическую долину. Ее основой станет инженерный кампус, который в скором времени построят там при участии крупного бизнеса и ведущих университетов Петербурга. К слову, там смогут обучаться порядка 2000 молодых специалистов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, осмотрев основную экспозицию открывшегося фестиваля «ЭнергоТехноФест 2025», сообщили в пресс-службе Смольного.