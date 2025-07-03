Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области сотрудники ФССП проведут прием бойцов СВО и членов их семей

На Дону военные, бойцы СВО и члены их семей смогут уточнить вопросы по исполнительным производствам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области проведут бесплатный прием военнослужащих, участников СВО и членов их семей, у которых имеются вопросы в рамках исполнительных производств. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области.

Правовую помощь будут оказывать с 9 до 13 часов 4 июля на Соборном, 2 «А» в Ростове-на-Дону, а также во всех подразделениях на территории региона.

Посетители должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Прием будут вести без предварительной записи.

Подпишись на нас в Telegram.