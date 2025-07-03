В Ростовской области сотрудники ФССП проведут прием бойцов СВО и членов их семей

В Ростовской области проведут бесплатный прием военнослужащих, участников СВО и членов их семей, у которых имеются вопросы в рамках исполнительных производств. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области.
Правовую помощь будут оказывать с 9 до 13 часов 4 июля на Соборном, 2 «А» в Ростове-на-Дону, а также во всех подразделениях на территории региона.
Посетители должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Прием будут вести без предварительной записи.
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