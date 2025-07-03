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Жители Иркутской области жалуются на сбой в работе популярной соцсети

Пока неизвестно, что стало причиной поломки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером 3 июля 2025 года пользователи по всей России столкнулись с масштабным сбоем в работе популярной социальной сети. Жители Иркутской области сообщают о проблемах с доступом — не работают ни сайт, ни мобильное приложение.

— Ну как обычно…

— Надеюсь, скоро все починят, — негодуют сибиряки.

Пользователи не могут отправлять и получать сообщения, воспроизводить музыку, видео, а также просматривать ленту новостей. Причины сбоя пока не установлены. Технические специалисты компании уже работают над устранением неполадок. Ожидается, что работа сервиса будет восстановлена в ближайшее время.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прогулка четырех туристов по Байкалу едва не закончилась трагедией, их лодку со сломанным двигателем унесло течением.