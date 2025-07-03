Жители Иркутской области жалуются на сбой в работе популярной соцсети

Пользователи не могут отправлять и получать сообщения, воспроизводить музыку, видео, а также просматривать ленту новостей. Причины сбоя пока не установлены. Технические специалисты компании уже работают над устранением неполадок. Ожидается, что работа сервиса будет восстановлена в ближайшее время.