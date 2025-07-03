Жители Иркутской области жалуются на сбой в работе популярной соцсети

Вечером 3 июля 2025 года пользователи по всей России столкнулись с масштабным сбоем в работе популярной социальной сети. Жители Иркутской области сообщают о проблемах с доступом — не работают ни сайт, ни мобильное приложение.
— Ну как обычно…
— Надеюсь, скоро все починят, — негодуют сибиряки.
Пользователи не могут отправлять и получать сообщения, воспроизводить музыку, видео, а также просматривать ленту новостей. Причины сбоя пока не установлены. Технические специалисты компании уже работают над устранением неполадок. Ожидается, что работа сервиса будет восстановлена в ближайшее время.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прогулка четырех туристов по Байкалу едва не закончилась трагедией, их лодку со сломанным двигателем унесло течением.