Путин пообещал, что мордовские игрушки украсят «Елку желаний»

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил изделия мордовского бренда Incrua по производству игрушек и пообещал, что они обязательно украсят «Елку желаний».
Глава государства осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших», где среди прочих были представлены изделия семейной компании Incrua, которая создает подарки, в том числе елочные игрушки.
Основатель бренда Артур Салякаев рассказал президенту, что их игрушки создаются вручную и инкрустируются природными камнями. Путин обратил внимание на одну из елочных игрушек. «Это что такое?», — поинтересовался президент. Салякаев пояснил, что игрушка украшена природным минералом перитом, а другие изделия украшены жемчугом, горным хрусталем.
«Очень красиво», — сказал Путин.
Далее основатель бренда отметил участие президента в акции «Елка желаний», которая помогает исполнять детские мечты. «Мы были бы очень рады, если однажды на таких добрых елках, может быть, появились бы мордовские елочные игрушки», — поделился Салякаев.
«Обязательно сделаем», — ответил президент.
Также основатель компании рассказал, что производство игрушек — семейное дело, дочка Салякаева рисует эскизы для коллекций, а жена — финансовый директор.
«Супруга, конечно, финансовый директор… Она занимает самую правильную позицию», — пошутил президент.