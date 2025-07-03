В Омске 12 июля стартует грандиозный музыкальный фестиваль с участием Клавы Коки

12 июля в 15:00 на территории Зеленого острова начнется масштабная программа «Музыкальный арт: творчество зажигает звезды». Омичей ждут выставка граффити-работ, творческие мастер-классы, караоке, детская площадка, пенная вечеринка. Об этом сообщила пресс-служба зоны отдыха.
«В 18:00 стартует невероятное шоу, которое подарит массу эмоций и незабываемые воспоминания. Разогреваться перед появлением звезды гости будут вместе с музыкальным проектом DaMaxX & Kate Fameli! Любимые треки, много драйва и танцев начнутся в семь часов вечера», — говорится в сообщении.
В 20:00 организуют розыгрыш партнерских ценных призов. Среди подарков — денежный приз 100 000 рублей, iPhone 16, современный телевизор.
Кульминацией вечера станет выступление популярной российской певицы Клавы Коки. Исполнительница споет свои главные хиты, включая «Покинула чат», «Краш» и «До весны».
Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Лето “Вокруг света”. Новое поколение».
Ранее «КП Омск» сообщила, что для жителей Амурского поселка не предусмотрели кинотеатр.