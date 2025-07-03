В Омске 12 июля стартует грандиозный музыкальный фестиваль с участием Клавы Коки

«В 18:00 стартует невероятное шоу, которое подарит массу эмоций и незабываемые воспоминания. Разогреваться перед появлением звезды гости будут вместе с музыкальным проектом DaMaxX & Kate Fameli! Любимые треки, много драйва и танцев начнутся в семь часов вечера», — говорится в сообщении.